В округе Клин мониторят места возможных подтоплений

Мониторинг паводковой ситуации проводится в городском округе Клин. На протяжении месяца сотрудники аварийно-спасательного отряда «Клинспас» и представители администрации выезжают на территории, где весной чаще всего фиксируют подтопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Например, садовое товарищество «Весна» каждый год страдает от подтоплений. Река Дойбица выходит из берегов и тогда под воду уходят садовые участки, дома и поселковая дорога. Поэтому с наступлением тепла на критические точки выезжают бойцы отряда «Клинспас» для мониторинга ситуации.

Спасатели фиксируют суточный подъем воды и количество подтоплений.

«У нас стоят вешки на проблемных местах, то есть это здесь, поселок Зубово. Еще в Клину. Мы ездим, снимаем показания с этих вешек и отправляем в отдел экологии города Клин», — рассказал старший смены МАУ «Клинспас» Игорь Иванов.

В прошлом году в начале апреля от большой воды пострадали 20 домовладений садового товарищества «Весна». А в 2021 году с этой территории даже эвакуировали жителей. Каждую весну силами администрации и социально ориентированных предприятий на территории проходят субботники. Активисты очищают берега от сухостоя. Но год от года ситуация не меняется.

Но в этот раз природа пощадила садоводов и огородников. Зима была теплая и малоснежная. Спасатели уверены, подтопление этой территории не грозит. Владельцы садовых участков могут жить спокойно, до наступления следующей весны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, годами ранее оказались подвержены подтоплениям, властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.