В округе Истра зафиксировано 13 нарушений лесного законодательства с января
Фото - © пресс-служба администрации м.о. Истра
С начала года было зафиксировано 13 нарушений лесного законодательства на территории Истринского лесничества. В рейды по выявлению правонарушений выходили сотрудники лесной охраны и правоохранительных органов, представителями местных администраций, казачьих сообществ, общественные лесные инспектора и волонтеры, сообщает пресс-служба администрации округа Истра.
Наиболее распространенными нарушениями стали случаи самовольного занятия лесных участков.
Согласно статье 99 Лесного кодекса Российской Федерации, лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Самовольное занятие лесных участков, согласно статье 7.9 КоАП РФ, карается административным штрафом:
- для граждан — до 50 000 рублей;
- для должностных лиц — до 100 000 рублей;
- для юридических лиц — до 300 000 рублей.
Помимо уплаты штрафа, виновные обязаны возместить ущерб, причиненный лесам, который может составлять в среднем до 10 000 рублей за сотку, в зависимости от расположения и характеристик участка.
Также необходимо устранить все нарушения лесного законодательства. В случае отказа нарушителя добровольно принять меры, Комлесхоз будет вынужден добиваться их исполнения через суд, и все расходы в этом случае лягут на виновное лицо.
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