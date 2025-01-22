В округе Истра зафиксировано 13 нарушений лесного законодательства с января

С начала года было зафиксировано 13 нарушений лесного законодательства на территории Истринского лесничества. В рейды по выявлению правонарушений выходили сотрудники лесной охраны и правоохранительных органов, представителями местных администраций, казачьих сообществ, общественные лесные инспектора и волонтеры, сообщает пресс-служба администрации округа Истра.

Наиболее распространенными нарушениями стали случаи самовольного занятия лесных участков.

Согласно статье 99 Лесного кодекса Российской Федерации, лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Самовольное занятие лесных участков, согласно статье 7.9 КоАП РФ, карается административным штрафом:

для граждан — до 50 000 рублей;

для должностных лиц — до 100 000 рублей;

для юридических лиц — до 300 000 рублей.

Помимо уплаты штрафа, виновные обязаны возместить ущерб, причиненный лесам, который может составлять в среднем до 10 000 рублей за сотку, в зависимости от расположения и характеристик участка.

Также необходимо устранить все нарушения лесного законодательства. В случае отказа нарушителя добровольно принять меры, Комлесхоз будет вынужден добиваться их исполнения через суд, и все расходы в этом случае лягут на виновное лицо.

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