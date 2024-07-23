В округе Истра продолжается масштабная реконструкция центра Дедовска

сегодня в 12:38

Продолжается масштабная реконструкция центральной части Дедовска. Проект благоустройства победил в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Глобальная реконструкция на объекте началась еще зимой и к настоящему времени подрядной организацией выполнена на 70%.

Часть территории, где располагается скейт-парк уже сдана, сейчас работы ведутся у пруда и в парковой зоне.

Прямо сейчас осуществляются:

монтаж малых архитектурных форм на детской площадке в парке;

устройство основания под туалетный модель;

засыпка траншей под кабеля электричества;

берегоукрепление пруда и монтаж смотровой площадки;

укладка плитки на тропиночной сети в парке и у пруда.

Общая площадь реконструируемого объекта превысит 4,5 га территории. Все это пространство станет современным, облагороженным, функциональным. Здесь смогут отдыхать и проводить свободное время жители всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.