В округе Истра продолжается масштабная реконструкция центра Дедовска
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Продолжается масштабная реконструкция центральной части Дедовска. Проект благоустройства победил в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Глобальная реконструкция на объекте началась еще зимой и к настоящему времени подрядной организацией выполнена на 70%.
Часть территории, где располагается скейт-парк уже сдана, сейчас работы ведутся у пруда и в парковой зоне.
Прямо сейчас осуществляются:
- монтаж малых архитектурных форм на детской площадке в парке;
- устройство основания под туалетный модель;
- засыпка траншей под кабеля электричества;
- берегоукрепление пруда и монтаж смотровой площадки;
- укладка плитки на тропиночной сети в парке и у пруда.
Общая площадь реконструируемого объекта превысит 4,5 га территории. Все это пространство станет современным, облагороженным, функциональным. Здесь смогут отдыхать и проводить свободное время жители всех возрастов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.