В округе Истра от борщевика обработана территория в 54 га за неделю

21 июня в городском округе Истра стартовал второй этап борьбы с произрастанием борщевика Сосновского. За текущую рабочую неделю от борщевика в муниципалитете обработана территория в 54 га, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Борьба с сорным растением продолжается каждый день. В ход идут все возможные средства — механическое удаление на больших площадях пораженных муниципальных земель с применением спецтехники и средств, уничтожающих ядовитое растение (гербицидов Анкор-85 и Торнадо 500). А также локально — покос с помощью триммеров и распыление гербицидов.

Плановые работы проводятся подрядной организацией и муниципальной службой содержания территорий.

МБУ «ДОДХИБИМР» отрабатывает обращения жителей по локальным фактам выявления борщевика на территориях, которое обслуживает.

Так, в период с 21 по 27 июня комплексные мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского проведены в населенных пунктах: д. Рыбушки, д. Павловское, д. Бужарово, д. Лобаново, д. Шейно, д. Лечищево, г. Истра, д. Филатово, д. Рубцово и д. Кореньки.

Собственники земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика собственными силами на своих земельных участках.

При нарушении предусмотрена выдача предостережений, в случае их неисполнения материалы будут направлены в ФНС для повышения налоговой ставки.

За допущение произрастания борщевика на частных территориях предусмотрено административное наказание: штраф для физлица варьируется от 2 до 5 тыс. рублей, штраф для должностных лиц составляет 20-50 тыс. рублей, штраф для юридических лиц от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.