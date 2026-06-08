В округе Истра очистили 45 тыс кв м дорожек в парках

Коммунальные службы за две недели провели продувку более 45 тыс. кв. м пешеходных дорожек в парках муниципального округа Истра. Работы выполнили с помощью специализированной техники в сухую погоду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очистка охватила Центральный городской парк — более 2,8 тыс. кв. м, парк «Фабричный» — свыше 1,8 тыс. кв. м, парк «Гучково» в Дедовске — 3 тыс. кв. м и парк культуры и отдыха «Павловская Слобода» — 1,5 тыс. кв. м. В лесопарке «Шишкин лес» продули более 17,4 тыс. кв. м дорожек, в лесопарке «Соколиная гора» — порядка 22 тыс. кв. м.

Работы выполняли с применением специализированной коммунальной техники. Особое внимание специалисты уделяли участкам вдоль бордюров, скамеек и урн, где скапливается наибольшее количество загрязнений.

Кроме того, за этот период провели продувку на детских площадках общей площадью более 6 тыс. кв. м, на спортивных площадках — 12,4 тыс. кв. м, а также в зонах отдыха — 1,2 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.