В округе Истра демонтировано 17 незаконных информационных и рекламных вывесок

В городском округе Истра на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление и недопущение монтажа рекламных и информационных конструкций без оформленной в установленном порядке разрешительной документации, сообщает пресс-служба ведомства.

На этой неделе сотрудники отдела рекламы администрации: проводили инвентаризацию средств размещения информационных вывесок в ЖК «Новоснегиревкий»; демонтировали 17 незаконных средств размещения информации в деревне Черная.

Во время выездных мониторингов, специалисты отдела рекламы напоминают владельцам, что средства размещения информации (вывесок) должны соответствовать установленным требованиям Архитектурно-художественного регламента информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области. Если установленная конструкция не соответствует требованиям, то владелец обязан ее демонтировать.

За период с 3 июня по 27 сентября отделом рекламы администрации городского округа Истра: выдано 58 предписаний на демонтаж 89 незаконно установленных средств размещения информации и рекламных конструкций; демонтировано 104 средства размещения информации и более 418 объектов «рекламного мусора» в виде листовок и табличек (объявлений) на опорах освещения, заборах, деревьях и автобусных остановках.

Получить услугу по согласованию установки средств информации (вывески) можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.