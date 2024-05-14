В округе Егорьевск планируют наладить уличное освещение

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В округе Егорьевск планируют провести работы по устройству уличного освещения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы финансируются за счет средств бюджета городского округа Егорьевск.

«Объявлен аукцион на устройство уличного освещения на территории г. о. Егорьевск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на устройство уличного освещения на территории Егорьевска.

Подрядчику предстоит до 30 сентября выполнить работы по комплексному благоустройству и ремонту дворовой территории по адресу: г. Егорьевск, 3 микрорайон, дома 13,15,7, 23, 4 микрорайон, дом 19, ул. Тельмана, дом 12, д. Алешино, ул. Московская, ул. Реутовская, ул. Озерная, д. Двойни, ул. Промышленная, д. Двойни, ул. Садовая, д. Селиваниха, ул. Юбилейная, с. Раменки, ул. Молодежная (уч. 1, 2, 3, 4), ул. Родниковая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.