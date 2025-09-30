В округе Чехов прошли съемки патриотического видеоклипа на песню «Россия»

В селе Молоди муниципального округа Чехов прошли съемки видеоклипа на песню «Россия», исполненную актером и музыкантом Владимиром Селивановым (псевдоним VAVAN). Режиссеры Андрей Жуков и Кирилл Улятовский создали сюжет о возвращении солдата с фронта к близким людям, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Тематика, которую мы затрагиваем, это возвращение солдата с фронта. Очень актуально, щемяще, важно нам подчеркнуть, интересно показать этот счастливый момент возвращения домой, эмоции родных», — рассказал Андрей Жуков, режиссер клипа.

В главной роли — Герой России, руководитель движения «ЮНАРМИЯ» Владислав Головин, который отметил, что с удовольствием принял предложение, когда услышал слова песни, и какие смыслы она несет.

Музыкант Владимир Селиванов рассказал о выборе локации.

«Когда я увидел этот дом, он меня очаровал своей фактурностью. А потом мы сюда приехали, и я увидел эту перспективу… Такое ощущение глобальной России. С локацией тоже сильно повезло, спасибо нашей команде», — сказал Селиванов.

Съемки заняли два дня, в клипе будут показаны пейзажи четырех сел муниципального округа Чехов — Молоди, Сандарово, Панино и Ивачково. Премьера клипа и песни состоится 3 октября.

