В окрестностях древнего города Подмосковья ускорен мобильный интернет

сегодня в 18:40

Инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет в подмосковном городском округе Коломна. Теперь свыше 57 тыс. жителей окрестных сел и деревень могут пользоваться стабильной связью и интернетом на скорости до 80 Мбит/с, сообщает пресс-служба оператора.

Специалисты компании постоянно следят за нагрузкой на сеть. 2025 более чем на четверть (28%)

Для увеличения емкости и улучшения покрытия связисты запустили новые базовые станции в малых населенных пунктах, среди них деревни Негомож, Большое Уварово, Ворыпаевка и Семибратское, село Сеньково, поселки Радужный и Лесной. Рядом с просёлочными дорогами установлены базовые станции с антеннами, обладающими высоким коэффициентом усиления и поддерживающими технологию MIMO 2×2. Передача данных теперь ведётся сразу по двум каналам, что увеличивает пропускную способность сети.

В пределах самих поселений новое телеком‑оборудование работает сразу в несколькихчастотных диапазонах, что позволяет увеличить скорость передачи данных, не перегружая сеть.

«Мы стремимся ликвидировать цифровое неравенство, обеспечивая сельских жителей мобильным интернетом на уровне крупных городов», — подчеркнул директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.