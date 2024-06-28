В ОЭЗ «Технополис Москва» создают техкооперации, способствующие импортозамещению

На сегодняшний день в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» находятся более 200 высокотехнологичных производств, выпускающих инновационную продукцию для медицины, машиностроения, микроэлектроники и других перспективных промышленных отраслей. Благодаря размещению на одной площадке резиденты могут создавать кооперации для реализации совместных проектов с минимальными логистическими издержками и существенным повышением уровня локализации производимых изделий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее в своем Telegram-канале (https://t.me/mos_sobyanin/11268) назвал прорывные разработки, выпускаемые в ОЭЗ.

По словам Владислава Овчинского, в центре развития высокотехнологичной промышленности столицы ОЭЗ «Технополис Москва» находится 6 площадок суммарной площадью более 280 га и работают свыше 200 компаний в статусе резидента.

«Сегодня столичная особая экономическая зона Москвы стала базовой площадкой для размещения 4 межотраслевых кластеров — фармацевтического, фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения и Федеральный центр беспилотных авиасистем. Это позволяет производителям сообща разрабатывать прорывные решения. В кооперации работают и предприятия вне кластеров — они также производят инновационную продукцию с высоким уровнем локализации, которая успешно замещает импортные аналоги», — сказал Овчинский.

На «Московском государственном образовательном комплексе» (ГБПОУ МГОК) выпускают для «Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники» (СКТБ ПР) детали для робототехнических комплексов, которые используют для ремонта бассейна АЭС, работы в шахтах и для тушения пожаров. Все детали создают по уникальным чертежам, которые разработали на базе центра коллективного пользования в СКТБ ПР.

«Партнерство с другими резидентами позволяет предприятиям расширять бизнес-связи, а также загружать производственную линию, когда она свободна от выполнения собственных заказов, и тем самым повышать показатель производительности. Кроме того, взаимодействие на одной территории позволяет сократить логистические издержки и облегчает коммуникацию с партнерами. Например, компания „Гудвин“, специализирующаяся на разработке и производстве промышленных систем радиосвязи, выполняет заказы по контрактной сборке электронных модулей сразу для нескольких компаний ОЭЗ: „Медплант“, „Профотек“, „Хирана+“, „СКТБ ПР“, „Диагностика-М“, „ТЗМОИ“», — сказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Он уточнил, что предприятие «Гудвин», которое специализируется на разработке и выпуске промсистем радиосвязи, осуществляет контрактную сборку электронных модулей для нескольких предприятий «Технополиса Москва» — «ТЗМОИ», «Диагностика-М», «СКТБ ПР», «Хирана+», «Профотек» и «Медплант».

Компания «Руслет», выпускающая высокопроизводительные канатно-транспортные системы, использует на производстве металлорежущие инструменты, которые производятся предприятием «Микробор». Разработку еще применяют для изготовления корпусов ролика балансира канатных дорог. Сейчас канатные системы московского производства поставляют заказчикам по всей России.