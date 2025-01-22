В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали решение для маркировки стройматериалов

Две компании ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новый робототехнический комплекс со специальным захватывающим устройством для маркировки строительных материалов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Размещение производственных площадей на территории ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивает предприятиям комплекс преимуществ. Среди них — транспортная доступность, налоговые преференции, а также возможность формирования кооперационных связей для реализации совместных инновационных проектов.

«Например, в 2024 году производственно-инжиниринговая компания и производитель промышленных роботов совместными усилиями разработали высокотехнологичного робота для маркировки строительных материалов со специальным захватывающим устройством», — уточнил Гарбузов.

Перед разработчиками стояла задача автоматизировать процесс маркировки пакетов гипсокартона на производственной линии.

«Во-первых, разрабатываемое захватное устройство робота не должно деформировать информационную этикету и продукт в процессе работы. Во-вторых, робототехнический комплекс должен был выполнять производственную операцию не более чем за 50 секунд. В-третьих, необходимо было подобрать состав и способ нанесения специального клея, чтобы при снятии маркировки он оставался на этикетке и не повреждал продукт», — добавил гендиректор «Привод-инжиниринг» Александр Хохлов.

Помимо этого, компания за 6 месяцев, включая участие студента-бакалавра Московского технологического университета СТАНКИН, разработала программное обеспечение для уникального робота.

Промышленный робот REDS C5, оснащенный датчиками и системами безопасности для сотрудничества с человеком, был поставлен компанией «Технорэд».

«В рамках совместного проекта мы обучили специалистов компании-партнера для работы с нашим роботом, чтобы процесс разработки ПО прошел быстро и безопасно. Они создали команды управления, подключили и настроили дополнительное оборудование, интегрировали робота в производственные системы. Мы ценим партнерские проекты, в которых создаются новые решения с возможностью дальнейшего масштабирования. Этот проект — пример эффективной кооперации предприятий», — поделился гендиректор компании «Технорэд» Артем Лукин.

В ОЭЗ столицы есть комфортная инфраструктура для работы и развития предприятий, которая постоянно совершенствуется.

По словам генерального директора особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, благодаря налоговым льготам и другим преимуществам, компании в ОЭЗ могут снизить свои издержки, что делает их продукцию более конкурентоспособной.