Краш-тесты: как проверить уровень безопасности автомобиля и автокресла

В России, где число ДТП с участием детей остается высоким, выбор безопасного автомобиля и детского автокресла становится жизненно важным. Понять, что кресло или машина действительно надежны, помогают краш-тесты. Бренд-менеджер компании Britax Roemer Ирина Щербакова сообщила РИАМО, почему эти испытания необходимы и как они помогают спасти жизни.

Что такое краш-тесты и зачем они нужны

Краш-тест — это имитация ДТП в контролируемых условиях. Машину или отдельное оборудование, например, детское автокресло, подвергают столкновению с использованием специальных манекенов. Это позволяет оценить, насколько хорошо работает защита: сдерживает ли ремень, не вылетает ли кресло, как распределяется нагрузка на тело при ударе.

«Краш-тесты выявляют слабые места конструкции и помогают производителям ее улучшить, а родителям — выбрать надежное кресло или автомобиль», — сказала Щербакова.

Например, в 2023 году в России произошло более 10 тысяч ДТП с участием детей, и правильно выбранное автокресло могло бы снизить тяжесть последствий во многих случаях. Краш-тесты дают объективную информацию, чтобы сделать такой выбор.

Кто проводит краш-тесты

В Европе испытания проводят независимые организации, такие как немецкий ADAC, Stiftung Warentest и австрийский ÖAMTC. Они тестируют не только фронтальные, но и боковые удары, учитывая особенности тел взрослых и детей.

«С 2025 года ADAC ужесточил протоколы: теперь кресла проверяют при более высокой скорости удара, а также оценивают на наличие PFAS — вредных химических соединений, которые могут выделяться из материалов. Теперь даже оценка „Удовлетворительно“ может означать высокий уровень безопасности», — подчеркнула эксперт.

Результаты этих тестов доступны бесплатно на сайтах организаций, что позволяет каждому родителю изучить их перед покупкой.

Почему одного сертификата недостаточно

У многих автокресел и других систем безопасности есть базовая маркировка, например, ECE R44/04 или i-Size. Это обязательные нормы. Настоящую картину показывает только участие в независимых испытаниях, где кресло подвергается более жестким условиям.

«Новый стандарт i-Size, например, ввел обязательные тесты на боковые удары и использует манекены с более точными параметрами детей — это делает результаты надежнее», — отметила Щербакова.

Независимые краш-тесты, например, ADAC, моделируют более жесткие условия, чем обязательные стандарты, и дают полную картину безопасности.

Краш-тесты автомобилей

В автомобильной сфере есть рейтинг Euro NCAP — «золотой стандарт». Чем выше звезды, тем больше шансов на выживание в аварии. При проведении краш-тестов автомобилей Euro NCAP часто определенные автокресла, которые зарекомендовали себя как надежные и совместимые.

«При выборе автомобиля или автокресла ориентируйтесь на результаты Euro NCAP и ADAC, а не на рекламу», — посоветовала эксперт.

Что должно учитываться при выборе автокресла:

рейтинги краш-тестов: нужно изучать результаты на сайтах ADAC и Euro NCAP, доступных бесплатно онлайн;

боковая защита: следует убедиться, что кресло имеет усиленную защиту от боковых ударов;

надежные крепления: система ISOFIX обеспечивает простую и безопасную установку;

правильная установка: кресло должно легко и корректно устанавливаться в вашем автомобиле;

дополнительные элементы: следует обратить внимание на накладки для защиты шеи и груди ребенка.

Краш-тесты — это не просто технические испытания, а способ защитить близких. Они касаются не только родителей, но и всех, кто садится за руль.

«Краш-тесты дают проверенную информацию, которой можно доверять, в отличие от рекламных обещаний», — заключила эксперт.

Она добавила, что выбор автомобиля и автокресла по результатам краш-тестов — это не роскошь, а необходимость.