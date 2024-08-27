В ОЭЗ «Дубна» появился новый резидент из сферы авиастроения

Компания «ТЕХРЕСУРС» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна». Соглашение о реализации инвестпроекта по запуску лабораторно-производственного комплекса в сфере выпуска компонентов для авиастроения подписано управляющей компанией ОЭЗ, министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и компанией «ТЕХРЕСУРС». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Новый резидент ОЭЗ „Дубна“ инвестирует 300 млн рублей в строительство и запуск лабораторно-производственного комплекса, в котором будет разрабатывать и выпускать изделия для авиатехники. Первую очередь проекта планируется запустить уже в конце следующего года, полностью проект будет реализован в 2026 году. На предприятии будет создано более 40 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «ТЕХРЕСУРС» работает в авиационной отрасли с 2017 года, изготавливает и поставляет серийную продукцию, составные части для авиационных компонентов летательных аппаратов, в том числе для сервисного и послепродажного обслуживания.

На территории ОЭЗ новый резидент среди прочего будет выпускать поводки и щетки стеклоочистителей и деталей фюзеляжа для авиационной техники. Поскольку в авиационных системах защиты от обледенения используется горячий воздух или электрический обогрев, элементы системы очистки должны соответствовать особым требованиям. В рамках своего инвестпроекта компания «ТЕХРЕСУРС» обеспечит отечественной рынок качественной продукцией с необходимыми характеристиками. Продукция компании также будет востребована в космической отрасли, на наземной технике, в том числе военной, а также на морском, речном и железнодорожным транспорте.

На территории ОЭЗ «Дубна» уже ведут деятельность несколько предприятий, занятых в области авиастроения. Компания «ТЕХРЕСУРС» станет очередным резидентом подмосковной ОЭЗ из этой сферы.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.