В одной из старейших школ Щелкова приступили к капремонту

В городском округе Щелково начались работы по капитальному ремонту нескольких образовательных учреждений. В их числе — и школа № 27 в Трубино, которую ждут большие перемены, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Трубинская школа является одной из старейших в округе. Ее история насчитывает более века, а нынешнее здание было построено в 1964 году. Сейчас его ждут масштабные преобразования — специалисты уже приступили к демонтажу на объекте.

В рамках проведения капитального ремонта специалисты обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Также будет проведен ремонт всех учебных классов, пищеблока и библиотеки.

Новый облик получит и фасад школы, лаборатории и мастерские оснастят новым оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят.

Все работы будут завершены до 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций.

«В рамках президентских целей, национальных целей вы знаете, что продолжительное время мы строим и продолжаем строить школы: когда-то 30, когда-то 34. В этом году у нас <…> 14 бюджетных школ, еще есть внебюджетные школы», — рассказал Воробьев.