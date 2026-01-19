В Одинцовском техникуме провели занятие о 170-летии Третьяковской галереи

Занятие цикла «Разговоры о важном» на тему истории Третьяковской галереи прошло 19 января для студентов Одинцовского техникума, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В понедельник, 19 января, в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» состоялось занятие из цикла «Разговоры о важном» на тему «Музейное дело. 170 лет Третьяковской галерее». Студенты познакомились с историей создания галереи, ее коллекциями и обсудили значение музея для российской культуры и сохранения национального наследия.

Для лучшего усвоения материала использовались видеоролики, презентации и интерактивные задания, которые позволили студентам глубже понять особенности музейной деятельности.

Ранее в техникуме также проводили занятия о создании мультфильмов, где обучающиеся изучили этапы развития анимации, познакомились с работами профессионалов и расширили знания об отечественной мультипликации.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.