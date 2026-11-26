Студенты «Одинцовского техникума» 25 ноября приняли участие в акции о последствиях вождения в нетрезвом виде. На практическом занятии они использовали «симулятор опьянения», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тематическая акция «Безопасность на дорогах» прошла в среду, 25 ноября, в «Одинцовском техникуме». Ее организовали совместно с сотрудниками Одинцовской ГАИ и представителем союза безопасности дорожного движения. Целью встречи стали профилактика ДТП и наглядное объяснение последствий употребления алкоголя за рулем.

В теоретической части студентам рассказали, как алкоголь влияет на организм и навыки вождения. Затем участники перешли к практическому занятию «Без промилле». С помощью специального «симулятора опьянения» они оценили, как даже небольшая доза алкоголя сказывается на координации движений и скорости реакции. Во время упражнения студенты смоделировали проезд автомобиля по проезжей части, чтобы лучше понять опасность нетрезвого вождения.

В завершение сотрудники ГАИ напомнили студентам ключевые правила безопасного поведения на дорогах и подчеркнули важность ответственного отношения к своей жизни и жизни других участников движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.