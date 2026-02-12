В Одинцовском техникуме прошел урок по финансовой безопасности и киберугрозам

Тематический урок по финансовой безопасности «Темная сторона ИИ» для студентов прошел 11 февраля в Одинцовском техникуме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Преподаватели Одинцовского техникума провели тематический урок по финансовой безопасности в рамках подготовки к VI Международной Олимпиаде по финансовой безопасности. Занятие состоялось 11 февраля и было посвящено влиянию искусственного интеллекта на повседневную жизнь и правовым аспектам его использования.

Особое внимание педагоги уделили вопросам кибербезопасности и цифровой гигиены. Студентам рассказали о современных угрозах, таких как дропперы, дипфейки и ИИ-фишинг, а также объяснили, как защитить свои персональные данные в цифровой среде.

Кроме того, техникум пригласил учащихся 6–11-х классов на Единый день профориентации «Калейдоскоп профессий», который пройдет 13 февраля. Встречи состоятся в головном подразделении в Одинцово и в Краснознаменском филиале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.