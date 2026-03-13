В Одинцовском округе завершат благоустройство у 15 объектов ЖКХ в 2026 году

Благоустройство территорий после реконструкции объектов ЖКХ проведут в 15 точках Одинцовского округа в 2026 году. Работы завершат поэтапно — с мая по сентябрь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском округе продолжается реализация программы по реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства. Завершающим этапом на каждом участке становится восстановление и благоустройство прилегающей территории.

До 31 мая подрядчики приведут в порядок три участка: у дома № 6 в проезде Ветеранов в Звенигороде после реконструкции тепловых сетей, а также на улице Городок-17 в поселке Большие Вяземы, где обновляют сети водоснабжения и водоотведения.

Основной объем работ планируют завершить до 30 июня. Благоустройство пройдет в поселке Барвиха, Старом Городке, у дома № 2 на Нахабинском шоссе в Звенигороде, в городках Кубинка-1 и Кубинка-10, на улице Городок-17 в Больших Вяземах, в поселке ПМС-4, поселках санатория им. Герцена и Новошихово, а также в поселке Горки-10 после капитального ремонта сетей водоотведения от КНС 3 до КНС 12.

Кроме того, восстановительные работы выполнят на сетях водоснабжения в Лесном городке — их завершат до 31 августа. В Звенигороде на улице Ленина, д. 30 благоустроят территорию после реконструкции тепловых сетей котельной до 30 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.