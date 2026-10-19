В Одинцовском округе заасфальтировали 52 «народные тропы»

Одинцовский округ полностью выполнил план асфальтирования пешеходных дорожек по программе «Пешком» на 2026 год. Работы охватили 52 «народные тропы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском округе завершили асфальтирование по программе «Пешком» на 2026 год. План включал ремонт существующих и создание новых пешеходных дорожек, а также замену плиточного покрытия асфальтовым. Все запланированные работы выполнены.

«В 2026 году в Одинцовском округе были заасфальтированы «народные тропы» общей протяженностью более 4 километров и площадью около 9 тысяч квадратных метров», — уточнил начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Вячеслав Асриян.

Работы проводились в Одинцово, Звенигороде, Голицыно, Ершово, ВНИИССОК, Часцах, Лесном Городке, Введенском, Скоротово, Новом Городке, Успенском, Барвихе, Назарьево, а также в поселках Горки-10 и Горки-2.

В 2027 году расширение сети «народных троп» в Одинцовском округе продолжат.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.