сегодня в 16:18

В Одинцовском округе система-112 за неделю приняла более 6 900 вызовов

Свыше 6900 обращений поступило в систему-112 Одинцовского округа с 23 февраля по 2 марта. Чаще всего жители вызывали скорую помощь, также обращения касались полиции, МЧС и газовой службы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 23 февраля по 2 марта операторы системы-112 приняли более 6900 обращений от жителей Одинцовского городского округа. Большая часть вызовов — 3505 — пришлась на скорую медицинскую помощь.

В полицию и ГИБДД поступило 1665 обращений. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 150 вызовов, в газовую службу — 386.

Операторы единой дежурно-диспетчерской службы напомнили о мерах безопасности в период оттепели. Из-за плюсовой температуры снег на крышах становится тяжелым и может сойти в любой момент. Жителям рекомендуют не подходить вплотную к стенам зданий и обходить места с предупреждающими табличками, не парковать автомобили под скатными крышами и балконами, а также не разрешать детям играть под козырьками подъездов.

При обнаружении опасных наледей необходимо сообщить в управляющую компанию. Если существует прямая угроза прохожим, следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.