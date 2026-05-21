В Одинцовском округе за год поступило более 3100 ложных вызовов 112

Более 3100 ложных вызовов поступило на номер 112 в Одинцовском округе с начала 2026 года. Большинство обращений носили хулиганский характер или были связаны с детской шалостью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала года система-112 Московской области зафиксировала свыше 60 тысяч ложных вызовов. Более 50 тысяч из них носили хулиганский характер, еще около 19 тысяч были связаны с детскими шалостями. Каждый звонок на единый номер экстренных служб проходит обязательную проверку, при необходимости информация передается спасателям, медикам, полиции и другим оперативным службам.

В Одинцовском округе за этот период зарегистрировано более 3100 ложных обращений.

«Число хулиганских вызовов превысило две тысячи. Также свыше 1200 вызовов оказались связаны с детской шалостью», — уточнил начальник единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета Дмитрий Клевакин.

Особую опасность представляют ложные сообщения о пожарах, ДТП, угрозах и подозрительных предметах. На такие сигналы направляются силы экстренного реагирования, что создает дополнительную нагрузку на систему и может замедлить оказание помощи тем, кто действительно в ней нуждается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.