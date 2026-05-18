В Одинцовском округе высадили клумбу в честь создания ЮИД

Акция ко Дню создания ЮИД Московской области прошла 16 мая на въезде в Одинцово. Сотрудники Госавтоинспекции, представители администрации округа и активисты ЮИД высадили цветочную композицию в виде дорожного знака, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие приурочили к Дню создания ЮИД Московской области. Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с представителями администрации округа и активистами движения объединились, чтобы напомнить водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Акцию решили провести в необычном формате, сделав акцент на экологичности и визуальной привлекательности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.