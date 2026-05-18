Корабль-ресторан Януковича затонул после поломки из-за подъема воды

Судно под названием «Галлеон» погрузилось под воду на 1 метр. Затем оно легло на грунт. Вода поднялась до уровня нижних окон. Все произошло в «Межигорье» — бывшей резиденции Януковича.

По данным экспертов, которые провели первичный осмотр, в судне появился разрыв в месте крепления швартовного оборудования. То есть пришли в неисправность механизмы, которые удерживали корабль у причала и позволяли свободно двигаться вверх и вниз во время колебаний уровня воды.

В дальнейшем эксперты планируют еще раз осмотреть корабль-ресторан, чтобы провести работы по откачке воды и ликвидации повреждения корпуса и креплений судна. Также в пресс-службе парка «Межигорье» заявили, что сумели спасти с судна мебель и другое имущество.

