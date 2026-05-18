Садоводы СНТ «КазаньХимСтрой» пожаловались на отключения энергии

Жители СНТ «КазаньХимСтрой» в Высокогорском районе заявили о снижении мощности до 1,3 кВт после продажи сетей и о требованиях заплатить до 108 тыс. рублей за подключение. Садоводы считают сделку незаконной, сообщает inkazan.ru .

По словам жителей, после перехода электросетей к ООО «Интеграция» садоводам начали ограничивать мощность. За «возврат автомата» требуют 94–108 тысяч рублей. В апреле, когда стояли холода, люди оставались без света и отопления.

«Хочешь, чтобы вернули автомат — плати 94 или 108 тысяч. <…> У ветерана труда выбило автомат на столбе и 6 часов она сидела без света и отопления», — рассказал житель Александр.

Садоводы утверждают, что в 2022 году бывший председатель Адель Юнусов продал электрохозяйство за 500 тыс. рублей по подложному протоколу. При этом ранее сети отремонтировали на 21 млн рублей за счет взносов и субсидии минсельхоза. О сделке жители узнали лишь в 2024 году.

17 декабря 2025 года Юнусов покинул пост председателя. Новым руководителем стала Карина Кудрявцева. Суд по иску одного из садоводов приостановлен из‑за участия Юнусова в СВО.

По данным следствия, Юнусов проходит подозреваемым по 17 эпизодам мошенничества, связанным с продажей участков. Ущерб оценивается в миллионы рублей. Жители также заявляют о долгах СНТ и нецелевых расходах.

