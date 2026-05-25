В Одинцовском округе высадили более 8,5 тыс сосен в Хлюпино

Экологическая акция «Удивительный лес» прошла 23 мая в деревне Хлюпино Одинцовского округа. Участники высадили более 8,5 тыс двухлетних сеянцев сосны на территории Звенигородского лесничества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции принял участие глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Инициатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Я есть!», который возглавляет актриса и телеведущая Ксения Алферова. Фонд уже 14 лет поддерживает детей и взрослых с особенностями развития. В Хлюпино состоялась 13-я по счету высадка леса.

К акции присоединились депутат Госдумы, член Высшего совета партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, депутаты и общественники округа. Всего участниками стали около 300 человек — семьи с детьми с ОВЗ и подопечные фонда.

«За 13 лет акция «Удивительный лес» объединила тысячи людей — семьи, волонтеров, представителей бизнеса, артистов и жителей. Для Одинцовского округа вопрос экологии остается одним из приоритетных», — отметил Андрей Иванов.

Перед посадкой для участников провели инструктаж по работе с мечом Колесова и правилам высадки сеянцев. О деталях рассказал сотрудник лесной службы Владимир Кабак, который работает в Хлюпинском участковом лесничестве 26 лет.

Для гостей организовали творческие мастер-классы, лесной квест, концерт детских коллективов и полевую кухню. За годы проведения акции ее участники высадили несколько десятков тысяч деревьев не только в Подмосковье, но и в других регионах страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.