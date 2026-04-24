В Одинцовском округе выбрали лучшую дружину юных пожарных

Зональный этап соревнований «Лучшая дружина юных пожарных» прошел 23 апреля на базе Лесногородской школы в Одинцовском округе. В нем участвовали девять команд из муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования провели в рамках фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность». Организаторами выступили министерство образования Московской области, Главное управление МЧС России по Московской области, Московское областное отделение «Всероссийского добровольного пожарного общества» и ГКУ МО «Мособлпожспас». Содействие оказало Одинцовское отделение «Всероссийского студенческого корпуса спасателей». Конкурс направлен на развитие движения «Юный пожарный» и распространение опыта лучших дружин.

В церемонии открытия приняли участие заместитель главы Одинцовского округа Ольга Ткачева и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Владимир Сторожук. Программа включала творческие и спортивные испытания.

Сначала команды представили визитные карточки и выступления агитбригад, где рассказали о своей работе и ценностях. Затем участники выполнили практические нормативы: закрепление спасательной веревки и надевание боевой одежды пожарного на время. На этапе викторины школьники ответили на тестовые и открытые вопросы по пожарной безопасности.

Завершился конкурс смотром строя и песни. По итогам всех этапов третье место заняла команда «Пожарный десант» из Талдомского округа, второе — «Тайфун» из Наро-Фоминского округа. Победителем стала команда «Огонь» из Истринского округа. Призерам вручили грамоты и памятные подарки, впереди у финалистов — областной этап.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.