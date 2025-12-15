В Одинцовском округе восстановили уличное освещение в деревне Чупряково

Уличное освещение у домов 21, 30 и 33 в деревне Чупряково восстановили к 13 декабря после обращения жителей, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Специалисты подрядной организации ООО «ЕС-Групп» провели диагностику кабельных линий, закупили необходимые комплектующие и включили светильники на опорах возле домов 21, 30 и 33 в деревне Чупряково. Сейчас аварийных ситуаций на этом участке нет.

В поселке ВНИИССОК по обращениям жителей отремонтировали кровлю козырька подъезда 4 жилого дома 1 на улице Маршала Кутузова. Управляющая компания ООО «ЖК-Гусарская баллада» предоставила информацию о завершении этих работ.

Ремонт штукатурно-окрасочного слоя потолка и стен запасного выхода подъезда 4 продолжается. Завершить все работы планируют до 31 марта 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.