В Одинцовском округе ветерану СВО вручили «Москвич-3»

Автомобиль «Москвич-3» с ручным управлением вручили участнику специальной военной операции Алексею Гришаю в Одинцовском округе. Ключи передали глава муниципалитета Андрей Иванов, руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и представители ассоциации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алексей Гришай участвовал в боевых действиях на территории ДНР, служил штурмовиком. В декабре 2024 года он получил тяжелое ранение ног. Автомобиль с ручным управлением стал для него необходимым средством для возвращения к активной жизни и решения повседневных задач.

«Алексей Алексеевич, вы прошли через серьезные испытания, проявили мужество и выдержку. Сейчас восстанавливаетесь, занимаетесь семьей, растите сыновей. Мы рады вручить вашей семье автомобиль — он поможет в повседневной жизни», — отметил Андрей Иванов.

Ветеран признался, что марка автомобиля для него символична.

«На «Москвиче» в свое время ездил мой дед. Очень приятно спустя столько лет стать владельцем автомобиля именно этой марки. Теперь не будет проблемой отвезти детей в кружки, съездить в магазин», — поделился Алексей Гришай.

Ольга Ермакова уточнила, что передача автомобилей — часть комплексной работы по поддержке ветеранов, которая ведется с июня 2023 года. «Москвич-3» стал пятым автомобилем, переданным участникам СВО в Одинцовском округе, и 35-м — в Московской области.

«Это не просто автомобиль. Мы называем такие машины техническим средством реабилитации. Надеемся, что он поможет семье во многих вопросах», — сказала Ермакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.