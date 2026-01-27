В Одинцовском округе в 2026 году обновят более 4 км пешеходных дорожек

В 2026 году в Одинцовском округе планируют построить и отремонтировать 1 870 метров новых пешеходных дорожек и заменить покрытие еще на 2 346 метрах, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В Одинцовском округе определили перечень пешеходных маршрутов, которые будут построены и отремонтированы в 2026 году в рамках программы обустройства «народных троп». В список вошли 24 локации, включая Одинцово, Звенигород, Покровский городок, Часцы, Голицыно, Лесной городок, Введенское, Барвиху, Новый городок, а также поселки Назарьево и Летний отдых. Общая протяженность новых и отремонтированных дорожек составит 1 870 метров.

Кроме того, в 28 локациях планируется заменить плиточное покрытие на асфальтовое. Работы пройдут в поселках Горки-2 и Горки-10, селах Успенское и Ершово, городе Голицыно, поселке ВНИИССОК на улице Дениса Давыдова и на Можайском шоссе в Одинцово. Асфальтовое покрытие выбрали из-за его практичности и удобства в обслуживании.

Общая протяженность дорожек, где заменят плитку на асфальт, составит 2 346 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.