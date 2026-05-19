В Одинцовском округе усилили патрулирование лесов

Пожароопасный период в Подмосковье продлится с 20 марта по 15 ноября 2026 года, и в Одинцовском округе леса патрулируют до девяти мобильных групп в выходные дни. Мониторинг также ведется с помощью системы «Лесохранитель», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском округе 45% территории — более 56 тыс. гектаров — занимают земли лесного фонда. В зоне риска находятся 17 населенных пунктов и 23 СНТ. Для предотвращения возгораний в будни лесные массивы патрулируют силы аварийно-спасательных формирований по заранее разработанным маршрутам. В выходные число мобильных групп увеличивается до девяти. В их состав входят сотрудники АСФ, представители администрации, отдела надзорной деятельности, полиции, лесничие и добровольцы. В каждой группе работают по 3–4 человека.

Круглосуточный контроль за пожарной обстановкой обеспечивают четыре камеры высокого разрешения, подключенные к системе дистанционного мониторинга «Лесохранитель». Они установлены на крышах высотных домов, имеют круговой обзор и способны обнаружить возгорание на расстоянии до 20 км с определением координат. Доступ к данным получают сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. В обычный период штрафы для граждан составляют от 15 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для юридических — от 100 до 400 тыс. рублей. В условиях особого противопожарного режима суммы увеличиваются до 50 тыс., 90 тыс. и 1 млн рублей соответственно. Если нарушение привело к пожару, штраф для юрлиц может достигать 2 млн рублей, а за уничтожение или повреждение лесных насаждений по неосторожности предусмотрено лишение свободы до четырех лет.

Сообщить о возгорании можно по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.