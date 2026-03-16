В Одинцовском округе стартовала акция по безопасности пешеходов

Профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход» проходит в Одинцовском округе с 16 по 22 марта. Его проводят сотрудники Госавтоинспекции для снижения числа ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 16 по 22 марта в муниципалитете сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». Его цель — снизить количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

По статистике, ежедневно на дорогах гибнут тысячи человек — как пешеходов, так и водителей. В связи с этим автоинспекторы уделяют особое внимание профилактике и разъяснительной работе.

Сотрудники ведомства напоминают жителям о необходимости быть внимательными при переходе проезжей части, соблюдать правила дорожного движения и не создавать аварийных ситуаций. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.