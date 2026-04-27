В Одинцовском округе стартовал рейд «Технический контроль»

Профилактическое мероприятие «Технический контроль» пройдет в Одинцовском округе с 27 апреля по 3 мая 2026 года. Сотрудники Госавтоинспекции проверят пассажирский транспорт и соблюдение требований безопасности при перевозках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рейд проводят сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому городскому округу совместно с 10 батальоном ДПС 1 полка ДПС (северный) Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области.

Основная цель мероприятия — снизить уровень аварийности на пассажирском транспорте и усилить контроль за соблюдением законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при выполнении грузопассажирских перевозок.

Инспекторы будут пресекать нарушения Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта, а также проверять соблюдение требований к конструкции и техническому состоянию эксплуатируемых транспортных средств, прицепов и дополнительного оборудования. Кроме того, в ходе рейда запланировано выявление граждан, находящихся в розыске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.