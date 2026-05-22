В Одинцовском округе школьникам провели урок дорожной безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции и отряд ЮИД 21 мая провели для учеников Барвихинской школы в Одинцовском округе занятие «Безопасные каникулы». Ребятам напомнили правила поведения на дороге и вручили световозвращающие ленты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы и юные инспекторы движения организовали в МБОУ «Барвихинская СОШ» профилактическое мероприятие, направленное на формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге. В начале встречи школьникам напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и использовать световозвращающие элементы на одежде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.