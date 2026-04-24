В Одинцовском округе школьникам представили книжные новинки

Библиотечный урок «Знакомьтесь: новая книга» прошел 22 апреля в Звенигородской детской библиотеке для учеников 2–3 классов школы имени М.А. Пронина. Ребят познакомили с новыми изданиями и провели викторину по прочитанным материалам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Звенигородской детской библиотеке для младшеклассников организовали обзор книжной выставки. Детям представили сборники о живой природе, веселые истории из школьной жизни и серию «Приключения кота-детектива» для любителей загадок и расследований.

Особое внимание уделили новому направлению — научным сказкам. Школьникам рассказали, что этот жанр сочетает художественный сюжет и научные знания, помогая узнавать об окружающем мире в увлекательной форме.

Также ребят познакомили с книгой Виктории Царинной «Тайная жизнь насекомых». Участники встречи прослушали отрывки из произведения, а затем ответили на вопросы викторины, чтобы проверить знания и обсудить прочитанное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.