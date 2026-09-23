В Одинцовском округе с 2013 года высадили более 350 тыс деревьев

Участники акций по восстановлению лесов с 2013 года высадили в Одинцовском округе более 350 тыс. деревьев. В мае 2026 года новая посадка прошла в Хлюпинском лесничестве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском округе продолжается восстановление лесов. С 2013 года в акциях приняли участие свыше 50 тыс. человек. Деревья высадили более чем на 300 площадках.

Многие экологические мероприятия проходят на землях Хлюпинского лесничества. В 2019 году участники одной из акций высадили здесь 25 тыс. саженцев сосны. За семь лет сеянцы превратились в молодые деревья.

«Такие акции — прекрасная инициатива, позволяющая округу улучшать экологическую обстановку и повышать качество жизни. Через несколько лет, когда деревья окончательно окрепнут, здесь можно будет отдохнуть всей семьей на свежем воздухе», — отметила участница акции, секретарь окружного координационного совета по делам ветеранов Надежда Дмитриева.

В мае 2026 года в Хлюпинском лесничестве прошла акция «Удивительный лес». Ее поддержали депутат Государственной думы, член высшего совета партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, одинцовские депутаты и общественники.

«Здесь удивительная, совершенно особенная атмосфера — благодаря отзывчивым людям, которые являются носителями открытости, душевности, теплоты и сердечности. Этому невозможно научиться, таким нужно родиться», — поделилась руководитель благотворительного фонда «Я есть!», актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.