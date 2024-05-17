В Одинцовском округе разработают проект благоустройства лесопарковой зоны

«Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, проекта освоения лесов, проекта благоустройства лесопарковой зоны в Одинцовском городском округе, вблизи деревни Маслово», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, проекта освоения лесов, проекта благоустройства лесопарковой зоны по адресу: Одинцовский городской округ, вблизи деревни Маслово.

Проектом контракта предусматривается разработка проекта благоустройства и освоения лесов, проекта электроснабжения, наружного освещения и видеонаблюдения, а также предстоит проведение работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий и археологических исследований.

Архитектурно-планировочной концепцией предусмотрена разработка мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.

Завершить работы планируется в октябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.