В Одинцовском округе разместят в военкомате стенды Ассоциации ветеранов СВО

Руководитель одинцовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Журавлев 22 октября обсудил с руководством военкомата информирование вернувшихся бойцов о работе организации. Участники встречи договорились разместить информационные стенды и подготовить буклеты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Журавлев провел рабочую встречу с руководителем военного комиссариата Одинцовского округа, городских округов Краснознаменск и Власиха полковником Вячеславом Клявинь и его заместителем полковником Артуром Икерт. Участники обсудили создание устойчивой системы своевременного информирования вернувшихся ветеранов о работе местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

В помещении военкомата решили разместить стенды ассоциации с контактными данными. Также планируется подготовить раздаточные буклеты о целях, основных задачах и направлениях деятельности организации.

Отделение в Одинцовском округе создали в марте 2025 года. Сейчас оно объединяет более 200 ветеранов, которые активно участвуют в общественной жизни. Организация помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни, решать бытовые вопросы, получать юридическую и медицинскую поддержку. Ветераны проводят патриотические мероприятия, помогают семьям и участвуют в решении конкретных жизненных вопросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.