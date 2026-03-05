В Одинцовском округе провели зимнюю инженерную школу

Зимняя инженерная школа по медицинскому приборостроению завершилась 3 марта в санатории «Звенигород» в Одинцовском округе. Участниками проекта Передовой инженерной школы Сеченовского университета стали 30 студентов из разных вузов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зимняя инженерная школа по медицинскому приборостроению прошла на базе университетского санатория «Звенигород». Проект реализовала Передовая инженерная школа Сеченовского университета «Интеллектуальные системы тераностики». В течение трех дней 30 студентов Первого МГМУ и других вузов работали над медико-инженерными кейсами и представили свои решения экспертному жюри. В дальнейшем школу планируют проводить ежегодно.

«Миссия зимней инженерной школы по медицинскому приборостроению — познакомить ребят с программами магистратуры, которые реализуются в Передовой инженерной школе», — рассказала директор офиса образования ПИШ Сеченовского университета «Интеллектуальные системы тераностики» Кристина Ваулина.

Она добавила, что проект помогает студентам на старших курсах бакалавриата заранее выбрать образовательную траекторию и целенаправленно готовиться к поступлению в магистратуру Первого МГМУ.

В начале школы участники выбрали один из пяти образовательных треков: «Синтетическая биология и биодизайн», «Биомеханика и математическое моделирование в биомедицине и разработке лекарств», «Интеллектуальные информационные технологии в медицине», «Материаловедение и аддитивные технологии в медицине» и «Нанотехнологии в медицине». Занятия включали лекции, воркшопы и бизнес-игры.

В проекте также участвовали студенты МИРЭА — Российского технологического университета. Среди обучающихся Сеченовского университета были фармацевты, биотехнологи и биоинженеры Института фармации им. А. П. Нелюбина, а также студенты Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.