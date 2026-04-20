Экс-совладелец «Трансфин-М» получил 11 лет колонии за хищение 1,2 млрд рублей

Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего советника главы РЖД и экс-совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера к 11 годам лишения свободы. Он признан виновным в мошенничестве и хищении около 1,2 миллиарда рублей, сообщает ТАСС .

Помимо основного срока, суд назначил экс-совладельцу штраф в размере 2 миллионов рублей. Также ему запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение почти трех лет после освобождения. Потерпевшие имеют право на взыскание с Тайчера и других фигурантов дела ущерба почти на 1,2 миллиарда рублей.

По версии следствия, в 2017 году Тайчер вместе с сообщниками организовал заключение четырех фиктивных договоров займа между ПАО «Трансфин-М» и ООО «Рейл стрим» на сумму 937,5 миллиона рублей. Из них было похищено не менее 710 миллионов. Также ему вменили ущерб на 272 миллиона рублей начисленных процентов и другие эпизоды. Сам Тайчер вину не признал и просил оправдательного приговора.

Генеральный директор «Рейл стрим» Сергей Франк ранее был приговорен к 4 годам лишения свободы. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания против Тайчера. ПАО «Трансфин-М» признано потерпевшей стороной. Гособвинение запрашивало для подсудимого именно 11 лет заключения — суд согласился с этой мерой.

Отбывать наказание Тайчер будет в колонии общего режима.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.