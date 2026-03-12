В Одинцовском округе провели урок ПДД для дошколят

Интерактивное занятие по безопасности дорожного движения прошло 11 марта в детском саду Одинцовского округа. Сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы движения напомнили детям правила перехода дороги и подарили световозвращатели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие для воспитанников детского сада провели сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции. Мероприятие открыли юные инспекторы движения, которые в творческой форме напомнили малышам основные правила перехода проезжей части.

С помощью обучающего фильма детям объяснили назначение различных видов пешеходных переходов и показали, как правильно переходить дорогу по «зебре».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.