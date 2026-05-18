В Одинцовском округе провели урок дорожной безопасности для детей

Профилактическое мероприятие «Правила дорожные — знать каждому положено» прошло 15 мая в Одинцовском округе Подмосковья для воспитанников детского сада №39. Дошкольникам напомнили основные правила поведения на дороге и объяснили, как избежать опасных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторами встречи выступили сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции, активисты отряда ЮИД школы №12 и представители «Союза БДД Московской области». Участниками стали воспитанники детского сада №39.

Автоинспекторы рассказали детям о ключевых правилах безопасного поведения на проезжей части и вблизи дорог. Юные инспекторы движения в игровой форме познакомили дошкольников с дорожными знаками и объяснили, что такое «дорожные ловушки».

Под «дорожными ловушками» понимаются ситуации, которые создают обманчивое чувство безопасности, но на самом деле представляют опасность для пешеходов и других участников движения. Организаторы подчеркнули, что такие занятия помогают формировать культуру безопасного поведения с раннего возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.