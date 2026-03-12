сегодня в 15:13

В Одинцовском округе провели тренинг «Без промилле» для студентов

Тренинг «Без промилле» прошел 11 марта в Одинцовском техникуме в Подмосковье. Его организовали сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с представителями союза безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на площадке ГБПОУ МО «Одинцовский техникум». Встреча прошла в рамках цикла профилактических занятий, которые проводят в учебных заведениях округа.

Студентам представили актуальную статистику ДТП с участием нетрезвых водителей и рассказали о влиянии алкоголя на скорость реакции и координацию движений. Участники обсудили, к каким последствиям может привести управление автомобилем в состоянии опьянения.

Практической частью тренинга стало использование специальных очков, имитирующих состояние опьянения. С их помощью студенты смогли наглядно оценить, насколько сложно контролировать движения и ориентироваться в пространстве.

«Интерактивный формат позволяет эффективнее доносить до молодежи идеи безопасного поведения на дороге», — пояснили в союзе безопасности дорожного движения.

Организаторы подчеркнули, что профилактическая работа в образовательных учреждениях Одинцовского округа будет продолжена.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул недопустимость того, чтобы рядом со школами продавали спиртные напитки.

Руководство правоохранительного блока выносило предложения по этому вопросу.

«Тем более, что эти объекты находятся там, где учатся наши дети. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.