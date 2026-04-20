В Одинцовском округе провели субботник в парке Лазутиной

Весенний субботник прошел 18 апреля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Более 1200 человек привели в порядок лесной участок вдоль лыжероллерной трассы в рамках месячника чистоты и порядка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одной из центральных площадок экологической акции стал участок леса площадью более 4 гектаров. Муниципальные служащие, депутаты, спортсмены, сотрудники парка, общественники и жители вместе с главой округа убрали мусор, сломанные ветки и упавшие деревья.

«Это уже второй выход в рамках месячника чистоты и порядка. Вместе с коллегами из администрации, депутатами, спортсменами, молодогвардейцами, сотрудниками парка и жителями привели в порядок участок леса вдоль лыжероллерной трассы. Убрали мусор, сломанные ветки и упавшие деревья», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что уборка прошла еще на 38 площадках муниципалитета. В акции приняли участие более 1200 человек. Следующий масштабный Всероссийский субботник запланирован на 25 апреля, информацию о времени и местах проведения опубликуют дополнительно.

Во время работ использовали измельчитель веток, полученную мульчу направят на отсыпку тропинок в парке. Для участников организовали полевую кухню с горячей кашей и травяным чаем.

В 2026 году в парке планируют обустроить парковку на 250 машиномест со стороны Подушкинского шоссе, обновить входную группу у деревни Жуковка и провести санитарную расчистку леса на площади 32 гектара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.