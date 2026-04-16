В Одинцовском округе провели классный час о проекте «Профессионалитет»

Классный час «Профессионалитет — ты в хорошей компании» прошел 16 апреля в Мало-Вяземской школе Одинцовского округа. Студенты Одинцовского техникума рассказали девятиклассникам о возможностях федерального проекта и пригласили на Единый день открытых дверей 18 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студенты-амбассадоры ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» встретились с учениками трех девятых классов Мало-Вяземской средней школы. Мероприятие прошло в преддверии Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».

Будущим абитуриентам рассказали о кластерах программы, структуре обучения, ключевых предметах и направлениях подготовки. Школьники узнали, как организован учебный процесс и какие компетенции можно получить в рамках проекта.

В завершение встречи ребят пригласили на Единый день открытых дверей, который состоится 18 апреля во всех учреждениях среднего профессионального образования Московской области. Гости смогут посетить аудитории и мастерские, пообщаться с преподавателями и получить информацию о поступлении, условиях обучения и перспективах трудоустройства.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.