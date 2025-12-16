В Одинцовском округе провели День дарителя в музее-заповеднике Пушкина

День дарителя прошел 13 декабря в музее-заповеднике А.С. Пушкина в Одинцовском округе. Участников, передавших музею ценные предметы в 2024 и 2025 годах, наградили свидетельствами и медалями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Восточном флигеле усадьбы Вяземы чествовали дарителей, которые безвозмездно передали музею предметы музейного значения за последние два года. Им вручили свидетельства, дающие право на бесплатное посещение экспозиций музея в течение трех лет. Постоянные партнеры музея получили медали за бескорыстие и право бессрочного бесплатного посещения.

Каждому гостю подарили буклет об усадьбе Вяземы и бюст юного Пушкина. В этот день музей также получил новые дары.

Директор музея Александр Рязанов провел для дарителей экскурсию по усадьбе. Праздничное мероприятие завершилось вокальным концертом и чаепитием с артистами. Вокалисты Марина Пономарева и Ольга Бибик под аккомпанементом Галины Куничкиной исполнили романсы известных композиторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.