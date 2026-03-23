В Одинцовском округе провели акцию «Засветись» 20 марта

Профилактическую акцию «Засветись» провели 20 марта в Одинцовском городском округе сотрудники Госавтоинспекции и народные дружинники. Жителям напомнили о важности световозвращающих элементов в темное время суток и раздали памятки и наклейки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организовали в рамках работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Мероприятие прошло в оживленных местах муниципалитета — рядом с пешеходными переходами и остановками общественного транспорта. Участникам разъяснили принцип действия световозвращающих элементов и рассказали об их эффективности в темное время суток.

Всем прохожим вручили тематические памятки, световозвращающие наклейки и браслеты. Особое внимание уделили родителям с детьми. Им напомнили о необходимости контролировать наличие световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках школьников, а также о важности личного примера при соблюдении правил дорожного движения.

Представители народной дружины подчеркнули, что подобные мероприятия помогают повысить уровень безопасности на дорогах и способствуют взаимопониманию между участниками дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.