В Одинцовском округе проведут мероприятие «Технический осмотр»

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Профилактическое мероприятие «Технический осмотр» пройдет в Одинцовском округе с 26 октября по 1 ноября. Его цель — повысить безопасность транспорта и усилить ответственность за соблюдение требований к техосмотру, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие «Технический осмотр» направлено на повышение безопасности транспортных средств с учетом их технического состояния. Особое внимание уделят соблюдению требований законодательства владельцами транспорта, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Периодичность прохождения техосмотра установлена Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Госавтоинспекция предупреждает об участившихся случаях продажи диагностических карт без предоставления автомобиля на техосмотр. При выявлении таких фактов сотрудники полиции принимают решение об аннулировании карты, что влечет негативные последствия для собственника транспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют своевременно проходить техосмотр и обращаться в проверенные пункты ТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.