В Одинцовском округе прошло заседание клуба «Арктика» МГИМО

Заседание прошло на площадке Международного института энергетической политики и дипломатии. Центральной темой встречи стало развитие Арктики и взаимодействие арктических государств. Отдельное внимание участники уделили проекту Арктического совета Arctic Business Index — международной аналитической платформе с участием восьми арктических стран.

Студенты ознакомились с методами построения аналитических индексов, инструментами визуализации статистики, работой с BI-dashboard и моделированием сценариев экономического развития макрорегиона. Обсуждались тенденции социально-экономического развития арктических территорий, особенности статистики и оценка инвестиционной эффективности.

Кроме того, участники рассмотрели инфраструктурные проекты, включая прокладку волоконно-оптических линий связи в рамках проекта «Северное сияние», а также вопросы демографии, занятости и миграции. В повестку вошли темы устойчивого роста и развития арктических гастрономических брендов. Заседание стало площадкой для научной дискуссии и практического знакомства с инструментами стратегического анализа.

