В Одинцовском округе прошло заседание инновационного клуба МГИМО

Во вторник, 5 мая, в Международном институте энергетической политики и управления инновациями МГИМО-Одинцово прошло очередное заседание инновационного клуба. На встрече рассмотрели участие клуба в XVI международной научно-практической конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества», а также подготовку проектов к Российской энергетической неделе 2026. Отдельно обсудили организацию мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.