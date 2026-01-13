В Одинцовском округе прошла выставка «Новогодний вернисаж» в детском саду №77

В детском саду №77, являющемся дошкольным отделением МБОУ Одинцовской СОШ №1, открылась выставка «Новогодний вернисаж». На экспозиции представлены рисунки, аппликации и поделки на новогоднюю тематику, выполненные воспитанниками и их родителями. Среди работ — снеговики, елочки, шары и Дед Мороз.

Также в рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сада» в подготовительной группе детского сада №13 прошел поэтический вечер «Стихи о перелетных птицах». Мероприятие состоялось в рамках тематической недели «Мир фантазии и слов». Его целью стало расширение знаний детей о перелетных птицах, знакомство с произведениями русских поэтов и развитие выразительной речи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.